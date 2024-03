Terra Santa, oggi preghiere e offerte

Si celebra oggi la Giornata mondiale per la Terra Santa con l’obiettivo di sostenere in quel luogo la presenza della Chiesa cattolica e la Custodia francescana. Intenzioni di preghiera e raccolta di offerte saranno fatte durante le liturgie proprie del giorno, come al termine della Via Crucis cittadina presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza, che partirà alle 21 da porta Schiavonia e si concluderà in Cattedrale. Si tratta di un gesto di vicinanza specie in questo momento in cui anche in Terra Santa si soffre per la violenza e la guerra, tanti sono scappati, compresi molti cristiani, e anche i riti della Settimana santa, come quelli dello scorso Natale, saranno partecipati da poche persone e fra estreme difficoltà di collegamento. La Custodia francescana si adopera anche per sostenere e aiutare a livello sanitario, alimentare, educativo e di accoglienza le persone che stanno soffrendo le conseguenze di questa terribile situazione di guerra. "La Custodia attraverso la Colletta – si legge nel sito collettavenerdisanto.it – può sostenere e portare avanti l’importante missione a cui è chiamata: custodire i Luoghi Santi, le pietre della Memoria, e sostenere la presenza Cristiana, le pietre vive di Terra Santa, attraverso tante attività di solidarietà", specie in questo momento di dura prova e di varie difficoltà in quella terra. I territori che beneficiano, sotto diverse forme, di un sostegno proveniente dalla Colletta sono Gerusalemme, Palestina, Israele, Giordania, Cipro, Rodi, Siria, Libano, Egitto, Etiopia, Eritrea, Turchia, Iran, Iraq. I frati francescani della Custodia svolgono attività pastorale in diverse parrocchie e opere di carattere sociale: scuole, collegi, case per studenti, laboratori artigianali, circoli parrocchiali, case di riposo per anziani, doposcuola, laboratori femminili, colonie estive, ambulatori.

Alessandro Rondoni