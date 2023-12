‘The Mayor’ in programma su Rai3

Rai3 trasmetterà nei prossimi giorni ‘The Mayor’, ovvero (in inglese) ‘il sindaco’, il docufilm incentrato su Predappio, sull’esperienza dell’ex primo cittadino Giorgio Frassineti (nella foto): è stato inserito nel palinsesto venerdì alle ore 23.15. Premiata al Biografilm di Bologna, rassegna sui film biografici, l’opera del regista Piergiorgio Curzi è già stata trasmessa all’estero. La storia comincia con Frassineti ancora sindaco, impegnato a fronteggiare l’eredità di Benito Mussolini nel suo paese d’origine: in particolare, viene sviluppato il racconto su come dovrebbe essere la Casa del Fascio e il relativo museo, con il confronto fra le scelte di Predappio e delle città tedesche che portano i segni del nazismo. Il docufilm racconta anche la prima storica vittoria del centrodestra nel paese in cui nacque il duce.