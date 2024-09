"Timori per i tetti. I soldi? Ho fiducia"

"Palazzo Fantini, aperto al pubblico da 40 anni per le attività culturali di Tredozio, è inagibile dal giorno dopo il terremoto". Il suo ‘giardino all’italiana’ risalente all’Ottocento è meta di visite turistiche. Lo racconta Beatrice Fontaine, proprietaria della residenza seicentesca e presidente regionale dell’Associazione dimore storiche, che spiega: "Da una parte siamo fiduciosi di ricevere il sostegno necessario, ma dall’altra siamo molto preoccupati per lo stato del Palazzo, che tra alluvione e terremoto ha visto peggiorare ulteriormente le condizioni dei tetti. Inoltre, la nostra attività è ferma ormai da un anno. Questo ha avuto un’inevitabile ricaduta negativa anche su altre attività commerciali del paese, come i ristoranti".