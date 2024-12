Torna a tremare la terra nel Forlivese: scossa lieve senza danni

La terra è tornata a tremare nel Forlivese. Poco prima delle 14 di ieri i sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 2.4 della durata di pochi secondi. L’epicentro del movimento tellurico si è verificato nella zona di Magliano, a pochi chilometri di distanza dal centro abitato del comune di Meldola e a circa una decina da Forlì.

L’ipocentro è stato invece localizzato dagli esperti dell’Invg a circa 23 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. La lieve scossa è stata percepita anche nelle abitazioni ai piani più alti di

Forlì.

L’ultima serie di scosse risale all’agosto scorso, quando la terra tremò in più di una circostanza tra l’Appennino Ravennate e quello Forlivese. Anche in quella occasione i terremoti furono di lieve entità e non provocarono danni a persone o cose.