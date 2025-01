Torna il Tedx: il tema di quest’anno è il desiderio. Ecco gli ospiti

Al Diego Fabbri torna il 1° febbraio, con la sua terza edizione, il Tedx: si tratta di un format statunitense (ma ormai molto diffuso anche in Italia) che prevede brevi e incisivi discorsi da parte di più personaggi di rilievo nel loro settore (speaker) che si alternano sul palco affrontando un argomento prescelto con i tagli più diversi, in modo da comporre un mosaico sfaccettato capace di stimolare la riflessione su più piani. Le scorse edizioni dell’evento hanno subito ottenuto un grande successo, registrando sempre il tutto esaurito.

Le vendite dei biglietti per partecipare come pubblico sono già partite nelle scorse settimane, quando è stato anche presentato il tema di quest’anno: ‘Icaro. Non esistono desideri inutili’.

Il prossimo Tedx invita a riflettere su un concetto fondamentale: i desideri, anche quelli apparentemente impossibili o troppo grandi, non sono mai vani, infatti rappresentano il motore del progresso, della creatività e dell’innovazione. Come Icaro, che volle volare verso il sole, ogni individuo può superare i limiti della propria condizione e affrontare le sfide dell’esistenza con coraggio, accettando il rischio come parte integrante del percorso di crescita e scoperta.

Svelati anche gli speaker di fama nazionale e internazionale: Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra e scrittrice; il forlivese Fabrizio Ponti, professore di Propulsione Aerospaziale; Sara Turetta, presidente e fondatrice di ‘Save the dogs and other animals’; Mireya Cannata e Carlo Imparato, presidente e vice presidente dell’associazione Teatro Necessario Onlus; Enzo Passaro, esperto di neurolinguistica e giornalista; Francesca Gino, docente e ricercatrice alla Harvard Business School; Alberto Cairo, responsabile di sette centri ortopedici della Croce Rossa Internazionale in Afghanistan.

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale www.tedxforli.com.