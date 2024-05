Tornano i ‘Colpi di Scena’ tra viaggi, paura e libertà

Dal 17 al 20 giugno tornerà a Forlì ‘ Colpi di scena’, la Biennale di teatro per ragazzi e giovani, giunta alla 13° edizione, organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Ater Fondazione volta ad aumentare la visibilità delle produzioni di Teatro Ragazzi. Sono previsti sedici spettacoli, di cui sette in prima nazionale, in scena ai teatri di Forlì e due a Faenza e si terranno nell’arco di quattro giorni, per inserirsi in mondi fantastici ma anche per indagare su temi attuali e formativi. L’obiettivo è quello di creare un momento di incontro, di confronto e di ricerca dedicato ai giovani.

Diretto da Claudio Casadio e Ruggero Sintoni il programma coinvolge i seguenti centri di produzione: Accademia Perduta/Romagna Teatri, Teatro Gioco Vita, La Baracca – Testoni Ragazzi, Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto e le compagnie Teatro Perdavvero, Teatro Evento, Teatro Due Mondi e TcpTanti Cosi Progetti. A queste si aggiungono anche nuove produzioni di formazioni extra-regionali. Colpi di Scena 2024 analizza temi attuali per la formazione dall’infanzia alla vita adulta, come quello del viaggio negli spettacoli ‘Asola & Bottone’, ‘Stravaganze in sol minore’, ‘Orbital’, ‘Candido’; il tema del sé e della libertà di espressione in ‘Boa. Uno spettacolo salvagente’ , ’Hansel & Gretel fratelli unici’, ‘Asino a Chi’, ‘Bella, bellissima’; il rispetto della Natura in ‘La ragazza dei lupi’, ‘Demetra’, ‘Tana’, ‘Doppio Zero’; e il tema del coraggio e della paura in ‘Il segreto di Barbablù’, ‘Gretel’, ‘Granny e Lupo’, ‘Down’.

Di seguito l’elenco degli spettacoli con i luoghi, date ed orari: lunedì 17 giugno ore 15.30 al Teatro San Luigi, il Teatro Perdavvero presenta ‘Il segreto di Barbablù’; ore 17 al Teatro Testori, Rasoterra Circo presenta ‘Boa. Uno spettacolo salvagente’; ore 18.30 all’Ex Atr, in prima nazionale Arte e Salute Ragazzi / La Baracca – Testoni Ragazzi presenta ‘Hansel e Gretel, fratelli unici’; ore 20 al Teatro Diego Fabbri, Teatro Gioco Vita porta in scena ‘La ragazza dei lupi’. Martedì 18 giugno: ore 10 al Teatro Piccolo (prima nazionale) Agrupación Señor Serrano con ‘Demetra’; ore 11.45 al Teatro San Luigi (prima nazionale), Teatro Evento porta ‘Asino a Chi’; ore 15.30 al Teatro Felix Guattari, la Compagnia Tipo-Sardegna Teatro-Fuorimargine presenta ‘Tana’; ore 17 all’Ex Atr (prima nazionale) Illoco Teatro presenta ‘Asola & Bottone’; ore 21 al Teatro Diego Fabbri, il Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto porta in scena ‘Stravaganze in sol minore’. Mercoledì 19 giugno: ore 10 al Teatro Piccolo, in Prima Nazionale, Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta ‘Bella, bellissima’; ore 11.30 al Teatro Testori, il Collettivo Clochart porta in scena ‘Down’; ore 14.30 al Teatro Diego Fabbri (prima nazionale), Farrés Brothers presenta ‘Orbital’; ore 16.30 al Teatro Europa, Faenza (prima nazionale), Tcp Tanti Cosi Progetti presenta ‘Granny e Lupo’; Ore 18 al Teatro Masini, Faenza, il Circo Carpa Diem porta in scena ‘DoppioZero’. Giovedì 20 giugno: ore 10 al Teatro Piccolo, Forlì, il Teatro Due Mondi presenta ‘Candido’da Voltaire’; ore 11.30 al Teatro Diego Fabbri, Quattrox4 con ‘Gretel’ autrice e interprete Clara Storti.

Colpi di Scena propone orizzonti fantastici, col desiderio di emozionare, educare e divertire il pubblico dei giovani per renderli creativi e insegnare loro ad affrontare la vita in modo più consapevole. Tutti gli spettacoli sono aperti gratuitamente al pubblico (salvo disponibilità). Per la prenotazione telefonare al 0543.26355.