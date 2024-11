Tra jazz, soul e pop: ecco Karima con il nuovo progetto ’Lifetime’

Prosegue ‘JazzAForlì – musica per libere menti’ con Karima, che si esibirà alle 21.15 al San Luigi. Karima si è fatta conoscere nel 2006, quando ha partecipato al talent show televisivo ‘Amici’ arrivando terza.

Nel 2009 è stata selezionata per la categoria ‘Proposte’ del Festival di Sanremo, e nel 2012 è ritornata a far parte del cast di ‘Amici’ nel circuito ‘big’, dedicato ai concorrenti delle edizioni precedenti. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2015, quando ha preso parte a ‘Tale e quale show’, prima di dedicarsi ad altri progetti, tra cui, nel 2017, il musical ‘The Bodyguard’, in cui ha interpretato il ruolo della protagonista, che nel film originale era stato di Whitney Houston.

Durante la sua carriera ha pubblicato cinque album, ha collaborato con musicisti di fama internazionale tra cui Mario Biondi, Ne-Yo e il pianista Burt Bacharach, e ha spaziato tra vari generi, come il soul, il rythm and blues ed il pop.

Stasera, Karima presenterà ‘Lifetime’, con l’accompagnamento al piano di Paolo Frassi: questo nuovo progetto si inserisce in un percorso di avvicinamento al jazz che la cantante ha avviato da qualche anno, esibendosi con icone come Dado Moroni e Riccardo Fioravanti. Il disco unisce inediti originali a reinterpretazioni in chiave jazz di brani che hanno segnato la carriera di Karima, come ‘Greatest Love of All’ di Whitney Houston e ‘Lately’ di Stevie Wonder.

Il prezzo del biglietto è di 15 euro (ridotto 13). I biglietti sono disponibili su www.diyticket.it/festivals/80/jazz-a-forli; prenotazioni info@daidejazz.it o 340.5395208.

Sofia Vegezzi