Tre concerti per la Pace in arrivo con Cosascuola Music Academy

Un progetto importante, nato qualche mese fa, trova attuazione la prossima settimana in tre sedi. Si tratta di ‘Concerti per la pace’ realizzati da Cosascuola Music Academy in collaborazione col Coro Città di Forlì, il Coro Città di Meldola e l’Orchestra Barocca ‘Sezione Aurea’, che si terranno: il 5 aprile, ore 21, nella Cattedrale Santa Maria Maggiore di Mirandola; il 6 aprile, ore 21, al teatro Diego Fabbri di Forlì e il 7 aprile, ore 18, nella Chiesa San Nicolò di Meldola.

Come precisa il titolo, il concerto è dedicato alla pace, in un momento in cui si sente la necessità di pace per tutti i popoli del mondo in "un ideale abbraccio – ha sottolineato Luca Medri, organizzatore dell’evento – a tutte le genti della nostra Regione, tanto bella, per quanto sia stata ferita dagli eventi alluvionali e tellurici degli ultimi anni". Sarà un concerto barocco di grande impatto emotivo e con l’esecuzione del celebre ‘Gloria RV 589’ di Vivaldi. Quest’ultima composizione è stata realizzata da Vivaldi tra il 1713 e il 1714 ed è di rara bellezza, esuberante e piena di carattere. Per lunghi anni il ’Gloria’ fu dimenticato, poi riscoperto nel 1920 da Alfredo Casella e riproposto in pubblico nel 1939. Il ’Gloria’ è un capolavoro della musica sacra ed è diviso in 12 parti tutte assai diverse per tono e musicalità. Tutte le parti solistiche sono affidate a voci femminili.

Il repertorio del concerto prevede oltre all’esecuzione del ’Gloria’, i Concerti RV 156, e RV 157 per orchestra barocca e cembalo. Diretto dal Maestro Omar Brui, il Coro è formato da una cinquantina di coristi accompagnati dall’Orchestra Barocca composta di 10 elementi diretti dal Maestro Filippo Pantieri. Tutte le parti solistiche sono affidate a voci femminili, visto che il destinatario della composizione era principalmente il Coro dell’orfanotrofio e pare che le ragazze dell’istituto suonassero anche tutti gli strumenti dell’orchestra come testimonia uno scritto del filosofo e politico Charles de Brosses: "La musica eccezionale è quella degli Ospedali dove le ‘putte’ cantano come gli angeli e suonano il violino, l’organo, l’oboe, il violoncello, il fagotto; insomma non c’è strumento che le spaventi".

Di particolare rilievo sono il soprano Elena Alfieri di Parma e la contraltista Anna Pieri, ex allieva di Cosascuola Music Academy, che debutta a Forlì proprio in questa occasione. Biglietto: costo 10 euro con prenotazione obbligatoria allo 0543.818173 oppure 347.4669855. "Progetti come questi sono particolarmente interessanti – ha concluso l’assessore Paola Casara – e vanno sempre sostenuti sia oggi sia nei programmi futuri".

