Tredozio, l’edicola speciale va a gonfie vele

"La gente di Tredozio è molto contenta del servizio e noi siamo contenti che il nostro progetto di gestione della nuova edicola con i disabili e alcuni volontari del paese, fra cui l’ex edicolante Gabriella Balducci, stia raggiungendo gli obiettivi prefissati". La vice presidente della Cooperativa Kara Bobowski di Modigliana, Michela Petrini, racconta così il bilancio del primo mese di apertura della nuova edicola EdiKart ‘La Coccinella’.

Aggiunge Francesca Pascali, referente del personale della Bobowski, struttura sociale fondata oltre 40 anni fa dalla presidente Franca Soglia e molto conosciuta e attiva da anni non solo nella valle del Tramazzo-Marzeno, ma anche nell’Appennino romagnolo: "Le persone o ragazzi con problemi, in genere a turno la mattina e il pomeriggio, operano insieme al nostro personale. Inoltre, spesso la mattina viene in edicola anche Gabriella Balducci, ora come volontaria, che prima ha gestito l’edicola per 14 anni col marito".

Commenta a questo proposito Michela Petrini: "La sua resta una presenza molto preziosa". Così spesso la mattina i clienti trovano in edicola Giorgia Leoni, da anni ospite della Bobowski con l’operatrice della coop Anna Pamarico, mentre al pomeriggio arriva il vulcanico tredoziese Maicol Ragazzini, seguito a domicilio dalla struttura sociale, "che ha trovato un suo ruolo lavorativo e sociale in paese", commenta la vice presidente Petrini. "Il giovane Maicol – aggiunge Petrini – è talmente entrato nel suo ruolo di ‘edicolante del paese’ che spesso arriva in edicola anche quando non è il suo turno, chiedendo: ‘C’è bisogno di me?’ Oppure, riferendosi al suo impegno, a quello di Giorgia e degli altri ospiti della cooperativa in edicola: ‘Quand’è che facciamo la festa del lavoro?’. Insomma, l’edicola è per ora una bella sorpresa positiva anche per noi". E i clienti? Meglio, la gente? Rispondono le responsabili: "Tutti fanno i complimenti per il progetto che svolge un servizio al paese, che aveva rischiato di chiudere, e ai disabili della struttura". Infatti, EdiKart ‘La Coccinella’ non vende solo giornali, ma svolge anche servizi di cartoleria, giocattoli, oggetti da regalo, profumeria e trucco per ragazze, questi ultimi prima assenti in paese.

Ultimamente l’edicola svolge anche servizio di stampa e fotocopie per studenti e per anziani che magari non hanno il servizio in casa. La Coccinella è l’ultimo laboratorio socio occupazionale, raccontato recentemente anche dalle telecamere della Rai, nato per i ragazzi della cooperativa. Infatti, a Modigliana e nella valle del Tramazzo-Marzeno funzionano già altri progetti, fra cui la Serra, con piante e fiori; Piccoli lavori creativi; la Vigna, con un piccolo uliveto di 100 piante.

Quinto Cappelli