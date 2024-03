Tredozio rinasce con la grande musica

Quest’anno la 58ª Sagra e Palio dell’Uovo, organizzata a Tredozio da Pro loco, Comune e i quattro Rioni Borgo, Casone, Nuovo e Piazza, si svolge per Pasqua e Pasquetta in un clima particolare, a un anno dall’alluvione di maggio e a sei mesi dal terremoto dello scorso 18 settembre. Durante la Sagra del giorno di Pasqua, dopo il programma organizzato dalla Pro loco, alle ore 18 si terrà uno straordinario gemellaggio fra Tredozio e Campi Bisenzio (alluvionato sei mesi fa) ovvero tra Romagna e Toscana, finalizzato alla raccolta fondi pro alluvionati.

Si tratta di due giorni di musica dal vivo, dal titolo ‘Pasqua per la Ripartenza’, organizzata dal Meeting delle Etichette Indipendenti (Mei), da un’idea di Giordano Sangiorgi, il 31 marzo a Tredozio e il 1 aprile a Campi Bisenzio, con oltre venti artisti guidati dal cantautore Omar Pedrini, lo Zio Rock italiano per eccellenza, e dalla cantautrice Dolcenera, straordinaria performer e pianista in tour in questi giorni. Il concerto di Tredozio si svolgerà nel campo sportivo, guidato dal cantautore Omar Pedrini (nella foto), nel suo ultimo tour con l’album ’Sospeso’ e al quale hanno aderito a titolo completamente gratuito i cantautori Peppe Voltarelli, Edoardo De Angelis, Enrico Capuano, autorevoli e storici esponenti di un cantautorato indipendente di grande qualità, legato al migliore ambito folk, il leader dei Ridillo Daniele Bengi Benati, noto compositore di colonne sonore, l’artista Martelli di Bello Bello esploso grazie a Italia’s Got Talent, la giovane cantautrice Scarlet Deange, la band dei Fratelli & Margherita, vincitrice dello storico Faenza Rock e in uscita a breve, con un brano realizzato insieme a Cisco, il giovane rapper Fra’ Sorrentino, ospite da Fiorello in questi giorni, prodotto dai Kutso, e il musicista classico Massimo Mercelli, leader dell’Emilia Romagna Festival. L’ingresso è a offerta libera minima e tutto l’incasso sarà devoluto agli alluvionati del territorio.

Il giorno di Pasquetta (1° aprile) il gemellaggio si sposterà alle 20.30 al Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio, con il concerto guidato dalla cantautrice Dolcenera, insieme a venti cantanti. La manifestazione, a cura del Mei e patrocinata dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana, "intende tenere alta l’attenzione sui territori colpiti dall’alluvione rafforzando, anche attraverso un ‘gemellaggio musicale’, la solidarietà tra le popolazioni, romagnole e toscane, colpite". Per informazioni, adesioni e sostegni: mei@materialimusicali.it; 349.4461825; www.meiweb.it oppure Pro Loco di Tredozio tel. 328.2475073 e prolocotredozio@gmail.com.

Quinto Cappelli