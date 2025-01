"Troppi tagli a scuola, ambiente e politiche sociali"

C’è "preoccupazione" da parte dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil in vista dell’approvazione da parte del consiglio comunale (la seduta è prevista alle 15.30 di oggi) del bilancio di previsione 2025. L’ultimo incontro tra le sigle sindacali e il Comune è del 30 dicembre.

In quell’occasione, spiegano Cgil, Cisl e Uil, "l’Amministrazione ci ha comunicato una sostanziale continuità con i bilanci degli anni precedenti, a partire dalle tre aliquote delle addizionali Irpef con l’esenzione per i redditi fino a 15mila euro, la conferma delle esenzioni per Imu, e la conferma delle tariffe delle rette per i servizi e che solo qualora fossero stati necessari ritocchi questi sarebbero stati oggetto di confronto preventivo". Ora "apprendiamo dalla stampa che nel bilancio di previsione sarebbero previsti tagli ai finanziamenti a istruzione, sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e politiche sociali".

"Tutti i servizi essenziali verranno mantenuti, nulla verrà tagliato a discapito dei cittadini. Disponibile ad approfondimenti", dice l’assessore al bilancio Vittorio Cicognani.