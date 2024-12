Un altro weekend d’iniziative: stasera c’è la cicciolata

Proseguono nelle piazze di Castrocaro Terme e Terra del Sole le iniziative per le feste. Al ‘fog d’Nadel’ degli Alpini in piazza del Buonincontro questa sera avrà luogo ‘la cicciolata’, con ciccioli, salsiccia e cipolla oltre ai canonici panettone, caldarroste e brulè.

Nella vicina piazza Mazzini dalle 15 alle 17 è in programma uno degli eventi più attesi dai piccoli: ‘Bimbi sul pony’ a cura di Mondo Pet, negozio e toelettatura per animali; i bambini dai 2 anni di età potranno fare la loro prima cavalcata in un piccolo recinto e sottoporsi a uno scatto del fotografo. E per tutti merenda con pane e nutella. Un’iniziativa che sarà replicata sabato 4 gennaio.

Momenti conviviali davanti alla brace ardente anche in piazza d’Armi a Terra del Sole, dove dal crepuscolo i volontari accoglieranno con panettone e vino bollente coloro che desiderano cuocere carne e verdure alla brace, servendosi degli strumenti messi gratuitamente a disposizione.

Domani tornano poi le visite guidate natalizie: alle 10.30 è in programma l’appuntamento a libera aggregazione per il viaggio alla scoperta della cittadella medicea e del Palazzo pretorio; il costo della visita, della durata di un’ora e mezza, è di 5 euro. Stessa cifra per ammirare la fortezza di Castrocaro a partire dalle 15.30 (altri 5 euro per il biglietto di ingresso). Per informazioni e prenotazioni, tel. 349.9766518.

f. m.