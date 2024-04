Un ricco calendario di eventi fino a Natale con la Pro loco

La Pro loco di Premilcuore, presieduta da Adamo Biondi, ha presentato il ricco calendario di manifestazioni da aprile a fine anno. "Si tratta – spiega Biondi – di oltre 50 iniziative organizzate in proprio o in collaborazione con enti pubblici o con altre associazioni di volontariato. Alcune sono nuove e altre molto collaudate come, per esempio, la Sagra della Castagna in ottobre: una delle più antiche sagre dell’Appennino romagnolo, che quest’anno taglia il prestigioso traguardo dei 60 anni". Aggiunge il presidente: "Altre iniziative sono organizzate per valorizzare e far conoscere l’ambiente, fra cui il fiume Rabbi e il Parco nazionale". Ecco qualche esempio: il 25 aprile anniversario della Liberazione e il 24 maggio la Festa del Mogio. Giugno inizia con più manifestazioni, fra cui escursioni e trekking il 2 e il 15, Macinare cultura al mulino Biondi di Castel dell’Alpe il 23, Salmon Party e Salmonata umana il 29 e 30. A fine giugno, un evento eccezionale attraversa il paese dell’alta valle del Rabbi: il passaggio da Premilcuore del Tour de France. In luglio si può partecipare ad una domenica al Cavallaro (20), al Giro dei bar (27), alla Festa degli Alpini o a B(r)Aci a Pian di Rochi (28). In agosto quasi ogni giorno ci sono feste, fra cui le sagre del Cinghiale (2-4), del Tortello sulla lastra (10-11), della Fiorentina (16-18). Settembre invita ad escursioni in bici (14) e a Macinare cultura al mulino Mengozzi di Fiumicello (15). Il 13 e 20 ottobre si festeggia il 60° della Sagra della Castagna. "Il programma – commenta Biondi – si conclude con le feste natalizie e il canto della Pasquella per la Befana. Tutte queste manifestazioni sono organizzate per gli abitanti, ma anche per i turisti che arrivano da ogni parte, perché attratti dalle bellezze storiche, naturalistiche e delle tradizioni del nostro territorio".

q.c.