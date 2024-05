Una domenica dedicata a prugnoli e porcini

"La Pro loco di San Benedetto in Alpe era solita verso la fine di maggio organizzare la Sagra del Prugnolo. Ma quest’anno non riuscendo a prepararla, mi sono impegnato personalmente con la mia struttura, insieme ad altri commercianti": a parlare è Carletto Pasquini, titolare del bar ristorante Il Laghetto, che per domani organizza il ‘Mercatino dei funghi’, porcini e prugnoli, a 30 euro il chilo, con una bancarella davanti al locale. Inoltre, ristoranti, agriturismi e strutture alberghiere del luogo, fra cui appunto Il Laghetto, il ristorante Acquacheta di Valtancoli e il Camping Acquacheta, presenteranno nel menu specialità locali a base di funghi.