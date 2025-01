Un’auto nuova per l’Auser. E 435 accompagnamenti

È stata la prima delle sezioni di Auser a riunirsi, la scorsa domenica, in vista del congresso provinciale che dovrà definire i nuovi organi dirigenziali. A Bertinoro i volontari si sono ritrovati nella storica sede di via Cavour, dove l’associazione è presente da più di 30 anni. Oltre ad eleggere i quattro rappresentanti al congresso, l’assemblea è stata anche l’occasione per ricordare quanto sia stato fatto nel corso del 2024, e sono stati celebrati con una targa di riconoscimento 9 volontari attivi sul colle a servizio della comunità da oltre 10 anni, fra questi anche Carolina Novaga, già referente di Auser per Bertinoro, mentre è stata confermata nel ruolo Rosella Camillini.

"Abbiamo effettuato 435 accompagnamenti nel corso del 2024 – ricorda Camillini –, persone sole e senza auto sono state accompagnate gratuitamente dai nostri volontari ai presidi ospedalieri, a fare terapia e dal dottore. Quando c’è la possibilità li portiamo anche a una visita al cimitero". In totale sono stati percorsi 16.777 km per realizzare questa meritoria azione di vicinanza alla fascia di popolazione più anziana. È stata da poco inaugurata anche una nuova auto griffata Auser, che i volontari possono utilizzare per lo svolgimento di questi importanti servizi. "È stata comprata con i nostri fondi – continua la referente –. Soldi che raccogliamo con eventi di autofinanziamento, con le donazioni del 5 per mille, le quote delle tessere associative e le donazioni che i cittadini vogliono elargire".

Le attività dei soci di Auser non si esauriscono al solo accompagnamento delle persone anziane: vengono organizzati anche corsi di ginnastica, di alfabetizzazione informatica e digitale, di italiano per gli stranieri, presentazioni di libri, conferenze e incontri. "Molto sentito è anche l’appuntamento sui sani stili di vita – prosegue Camillini – e con le forze dell’ordine contro le truffe".

Si parla anche di come prevenire l’osteoporosi, mentre si presta grande attenzione alla socializzazione con la partecipazione ad iniziative cittadine, come in occasione della Festa dell’Ospitalità, che vede Auser accogliere i gemelli tedeschi di Kaufungen. Con l’istituto comprensivo si organizzano anche incontri con esperti per affrontare la relazione generazionale tra nonni, genitori e nipoti. "Tendiamo a organizzare sempre nuove iniziative per andare a contrastare i due mali principali della nostra società: l’isolamento e la solitudine".

