Unione dei Comuni, arriva il numero unico

Appena poche settimane fa i sindacati lamentavano la mancata costituzione di una centrale operativa capace di fungere da raccordo tra i membri dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese ed ecco che, proprio in queste ore, arriva un nuovo servizio che, in qualche modo, può essere letto come una risposta a questa esigenza, infatti è stato attivato un numero unico per chiamare la polizia locale dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese che opera sui territori comunali di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole; Forlimpopoli; Meldola; Civitella; Galeata; Santa Sofia; Predappio; Premilcuore; Dovadola; Rocca San Casciano; Portico e San Benedetto; Tredozio e Modigliana.

Da oggi per ogni esigenza si dovrà fare riferimento al numero: 0543.1995545. Ma quando comporlo, nello specifico? Il numero è utilizzabile per le chiamate in entrata da parte dei cittadini che hanno bisogno di contattare la Polizia Locale per qualsiasi esigenza anche di tipo operativo. Dopo pochi squilli un risponditore automatico inviterà coloro che chiamano a digitare i numeri che seguono per contattare il Comune di interesse o l’ufficio verbali.

Nello specifico per contattare l’ufficio verbali si dovrà selezionare 1, 2 per il presidio di Bertinoro; 3 per il presidio di Castrocaro Terme e Terra del Sole; 4 per il presidio di Forlimpopoli; 5 per il presidio di Meldola, Predappio e Premilcuore; 6 per il presidio di Civitella, Galeata e Santa Sofia; 7 per il presidio di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico di RomagnaSan Benedetto in Alpe; 8 per quello di Modigliana e Tredozio e 9 per riascoltare il messaggio del risponditore virtuale.

Nel caso in cui l’interno desiderato non rispondesse, la chiamata sarà inoltrata automaticamente a tutti gli altri interni, in modo che l’utente possa in ogni caso ricevere una risposta tempestiva.

Non solo: data l’eventualità nella quale dovesse comunque mancare del tutto una risposta telefonica, verrà originato automaticamente un messaggio con cui si invita l’utente a lasciare recapito telefonico, nome e cognome, per essere richiamato, oppure ad inviare una email all’indirizzo pl.verbali@romagnaforlivese.it. L’operatore di polizia locale che risponde provvederà ad inviare al presidio del Comune competente le segnalazioni ricevute. Le chiamate degli utenti al numero unico verranno tutte registrate e conservate nel rispetto dei termini di legge.