Vescovo, addio al fratello. Si è spento don Corazza

Cordoglio anche nella nostra diocesi per la morte di don Gianfranco Corazza, fratello di mons. Livio, vescovo di Forlì-Bertinoro. Il sacerdote è deceduto il 13 dicembre a 81 anni nella Casa del Clero di San Vito al Tagliamento (PN). I funerali saranno presieduti proprio da mons. Corazza mercoledì 18 alle 14.30 nella Concattedrale di San Marco Evangelista in Pordenone e verranno concelebrati da mons. Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia-Pordenone, dal vescovo emerito, mons. Ovidio Poletto, e dal presbiterio diocesano, che si uniranno alla preghiera degli altri fratelli, Giovanni, Giuseppe, Teresa e Giuliano, dei nipoti, dei familiari, oltre che a quella dei tanti amici e parrocchiani delle numerose comunità in cui don Gianfranco aveva svolto il suo ministero.

Il 30 gennaio 2018 il sacerdote aveva accompagnato il fratello Livio, appena nominato vescovo, nella sua prima visita a Forlì e aveva poi partecipato al suo ingresso nella nostra diocesi il 22 aprile 2018.

"La malattia, che da qualche tempo lo aveva colpito – scrive il vicario generale di Forlì-Bertinoro, don Enrico Casadei, nel messaggio inviato ai sacerdoti, ai diaconi permanenti, ai religiosi e agli operatori pastorali della diocesi – non gli aveva tuttavia sottratto lo zelo pastorale che lo aveva costantemente animato nel ministero. Esprimiamo il nostro cordoglio al vescovo e, mentre desideriamo dimostrargli vicinanza e affetto in questo momento di lutto, gli assicuriamo anche la preghiera per il fratello e per tutti i suoi familiari. Il Cristo Buon Pastore, a cui don Gianfranco ha cercato per tutta la vita di conformarsi, lo accolga benevolo nella pace e nel riposo dei Santi. Il Vescovo ringrazia fin d’ora quanti, nelle proprie comunità, vorranno spiritualmente unirsi alle esequie con una preghiera di suffragio".

Nato il 17 agosto 1943 a Pordenone e ordinato sacerdote il 13 luglio 1969, don Gianfranco aveva svolto il suo ministero nelle parrocchie di San Giorgio Martire in Porcia, Santa Maria Maggiore e Sant’Antonio Abate in Cordenons, Rorai Piccolo, Cristo Re in Pordenone, Aviano e Villotta di Aviano, Sant’Odorico di Sacile e Nave, Chions, Villotta-Basedo, Taiedo-Torrate e Corva.

Era stato, inoltre, direttore del Servizio Migrantes e assistente spirituale nella Casa Madonna Pellegrina di Pordenone. Al termine delle esequie, la salma del sacerdote sarà tumulata nel cimitero urbano di Pordenone.

Alessandro Rondoni