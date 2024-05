’Zal’ festeggia 10 anni. Nuovo quartier generale

Taglio del nastro per Zal, azienda esperta in servizi di telecomunicazione su misura per le imprese, che ha inaugurato la nuova sede in via Galvani,18 a Forlì e festeggiato 10 anni di attività insieme a collaboratori e famiglie. Alla cerimonia hanno partecipato il vescovo Livio Corazza, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini e Confindustria, rappresentata dalla delegata Annalisa Samorani e da Elisa Brighi, coordinatrice tutoraggio.

Il sindaco Gian Luca Zattini ha inviato i suoi saluti, sottolineando come l’evento rappresenti un segno tangibile del dinamismo e dell’innovazione che caratterizzano Forlì. "Questa inaugurazione – spiega Battistini – sottolinea la vivacità imprenditoriale di Zal, azienda orientata alla tecnologia e all’innovazione, ambiti che rappresentano il suo core business. L’impresa si distingue anche per la capacità creativa e il forte senso di responsabilità sociale che dà valore alla sua attività e che l’ha portata a risultati tangibili". "Un periodo segnato da varie vicissitudini come la pandemia e l’alluvione – afferma Samorani – hanno colpito duramente la Romagna, ma non hanno fermato la crescita e lo sviluppo. Questo è uno dei primi eventi che rientra nel calendario 2024 del Festival dell’industria e dei valori di impresa per riconoscere il merito di chi ogni giorno crea benessere per tutta la comunità".

"Questo è un giorno speciale per Zal – commenta Paolo Casadei, ceo dell’azienda –, un momento significativo nella nostra storia perché celebriamo dieci anni di impegno continuo verso l’innovazione e l’eccellenza nel settore delle telecomunicazioni per le aziende e l’inaugurazione del nuovo quartiere generale. È stato un viaggio incredibile e vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine ai collaboratori, ai clienti, ai partner e a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo. Ci distinguiamo per essere un’attività che vuole mantenere un fare artigianale. Zal è la bottega che cerchiamo quando abbiamo bisogno di un servizio o di un prodotto particolare, ricevendo in cambio suggerimenti, pareri e risultati di qualità. Un luogo di prossimità fatto da relazioni personali, fiducia, calore umano, studio, sapienza, esperienze e conoscenze tramandate. La nostra visione è quella di creare un ambiente dove innovazione e umanità si incontrano, garantendo così un servizio eccellente e personalizzato".

Gianni Bonali