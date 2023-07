Festival di Castrocaro 2023, ecco i finalisti che saliranno sul palco della 65esima edizione

Castrocaro, 31 luglio 2023 – Il 22 settembre ci sarà la finalissima della 65esima edizione del ''Festival di Castrocaro’’, nella serata condotta dal rapper Clementino. La celebre rassegna ha lanciato, negli anni, importanti nomi della musica italiana: da Laura Pausini a Eros Ramazzotti, per citare due dei più famosi. E quindi a meno di due mesi sono stati presentati i nomi dei finalisti in gara.

I ragazzi sono stati valutati e scelti sabato 29 luglio da una giuria presieduta dal direttore d'orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio presso la sede di Isola degli Artisti ad Aprilia (LT). Ecco chi sono i finalisti. Bosco, Chiara Bruno, Tobia Lanaro, i Frenèsya, Kaotika, Djomi; Sara Russo, Virginia Toniato, Nicole Vioto, i Senza Volto, Nicolae Giuliani, Nicola Ragnetti, e Tommaso Golaschi. Questi giovani talenti sono stati selezionati dal maestro Vessicchio, dal patron e produttore esecutivo del Festival Carlo Avarello e dall'autore e Salvatore Mineo scegliendo tra i 58 che avevano passato le audizioni delle scorse settimane a Castrocaro Terme e Terra di Sole. In quell'occasione oltre 250 giovani sono stati giudicati dalla polistrumentista e compositrice Serena Brancale, dal cantautore Fiat 131 e dall'autore e produttore Manuel Finotti.

"Vogliamo avvicinare il format del Festival ai giovani che oggi sono sempre più presenti sulle piattaforme digitali - commenta Carlo Avarello -. L'intento è, pur rimanendo ancorati sulla ricerca delle belle canzoni, del talento e del contenuto che rimane il focus, prendere atto che oggi il mercato è sempre in continuo movimento, che il web e i social stanno dettando sempre di più la popolarità degli artisti e le posizioni più alte nelle classifiche. Per questo motivo, oltre a collaborare con dei media partner che affiancheranno l'evento, abbiamo scelto di coinvolgere alcuni degli influencer tra i più seguiti in Italia che accompagneranno in qualità di tutor i finalisti in gara due settimane prima del 22 settembre, per far conoscere questi talenti anche dalla fetta sempre più importante del pubblico del mondo digitale”. "Per il grande pubblico è stata una strada collegata al Festival di Sanremo, una sorta di anticamera. Io l'ho sempre visto come un'ulteriore possibilità di incontro tra gli artisti - spiega il Beppe Vessicchio -. Molte volte mi è capitato di parlare con degli artisti affermati e scoprire che avevano partecipato a Castrocaro. Il valore di questo Castrocaro è che si tratta di un' occasione di confronto perché i musicisti, gli artisti, i cantautori, i compositori hanno la necessità di vivere esperienze in comune dato che è da queste ultime che si capiscono molte cose. È attraverso questa esperienza diretta che, direi quasi per osmosi, si apprendono delle cose che diversamente è difficile incamerare. Ora spesso mancano questi momenti di confronto e per questo sono momenti formativi e preziosi. Questa edizione, in particolare, è organizzata da una realtà che ha a che fare con i giovani e conosce già le connessioni e i meccanismi: è anche per questo che ha la possibilità di individuare un talento dandogli un'opportunità e il supporto necessario per iniziare un percorso nel mondo musicale".

"Il Festival segna la continuità di un percorso prestigioso che ha reso il nostro Comune protagonista nella storia della musica nazionale - il sindaco di Castrocaro Terme e Terra di Sole Francesco Billi -. È un'importante vetrina per il nostro territorio, ma soprattutto per tanti giovani che ancora oggi a Castrocaro si sentono a casa proprio perché qui possono fare emergere i loro sogni e il loro talento musicale".

fra. pier.