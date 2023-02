Scuola per pastori a Forlì. "Tante richieste, molti sognano di cambiare vita"

Giovani allevatori con dei cuccioli di cane (foto di repertorio)

Forlì, 5 febbraio 2023 – Una scuola nazionale per la pastorizia. L’idea lanciata dal Parco nazionale delle Foreste Casentinesi – sulla scia di altri esempi in Piemonte, Lombardia e Sardegna – prevede solo sei posti (le lezioni si terranno a Stia, in provincia di Arezzo) ma può già essere definita un grande successo: "Dal numero di richieste di informazioni ci aspettiamo centinaia e centinaia di domande da tutta Italia – dice Andrea Gennai, direttore facente funzione del Parco –. Tra questi, anche artisti, scrittori e animalisti". Gennai, ma qual è il vostro obiettivo? "La pastorizia è un’attività tradizionale molto antica che nel paesaggio montano ha lasciato una traccia più profonda di quanto pensiamo. Oggi in molte realtà italiane, soprattutto nelle aree interne, montane e insulari, svolge ancora un ruolo di vero e proprio presidio territoriale. Con la sua presenza radicata e diffusa contrasta i crescenti fenomeni di degrado, valorizza la biodiversità, aiuta a ridurre i rischi idro-geologici e offre una forma sostenibile e autonoma di lavoro e reddito, sostenendo la micro-economia locale. Nello specifico della nostra area protetta, puntiamo a salvaguardare le praterie offrendo opportunità economiche per le aziende giovani". Questo progetto ha suscitato curiosità in tutta Italia. Cosa ne...