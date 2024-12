Allegni in Regione, ore decisive

Forlì, 10 dicembre 2024 – Sono ore di attesa febbrile nel mondo politico, prima di conoscere la composizione della giunta che accompagnerà il neo-eletto presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale: la nuova legislatura inizia venerdì con la prima seduta dell’assemblea. Molti attendono l’annuncio ufficiale con la lista dei nomi per domani. La fibrillazione per il nostro territorio riguarda la possibilità di avere un posto che manca ormai da 30 anni. Tutto ruota attorno a una domanda: ci sarà la sindaca di Bertinoro, e segretaria del Pd territoriale, Gessica Allegni?

Innanzitutto, nominarla significherebbe decapitare un Comune, Bertinoro, a metà del primo mandato (è di pochi giorni fa la notizia che si voterebbe non nell’autunno del 2026, a cinque anni dal voto precedente, ma nella primavera del 2027), così come la federazione che guida da meno di due anni.

Ma il nome alternativo di Valentina Ancarani – donna, seconda più votata in provincia – non ha preso davvero quota. Mentre l’altro neo-eletto Daniele Valbonesi viene escluso per i numerosi nomi ‘di peso’ nella lista di de Pascale. Dunque, a quanto trapela in queste ore, o Allegni o niente.

Si rincorrono voci di ogni sorta, liste di nomi scambiate di chat in chat con più o meno probabili formazioni, come se si dovesse schierare una squadra di calcio. Nei giorni scorsi il Carlino ne ha potuta visualizzare una, con tanto di deleghe abbinate a ogni possibile assessore, nella quale non c’era nessun forlivese. L’operazione, avverte qualcuno, è difficile: quanti saranno i romagnoli in giunta, considerando che il governatore è ravennate? Solo la riminese Alice Parma, dicono i pessimisti. Che fanno i conti con il peso di altre federazioni (mentre il Pd è all’opposizione nel capoluogo...) e il curriculum di alcuni papabili. Eppure, secondo fonti bolognesi, la presenza di Gessica Allegni sarebbe ormai certa. Magari potrebbe aiutarla l’ipotesi che Irene Priolo, già presidente facente funzione, diventi presidente del consiglio regionale, liberando una casella femminile dalla giunta. E la sensazione che Gessica Allegni possa farcela si è rinforzata nelle ultime ore.

La diretta interessata naturalmente tace. Resta in attesa, senza certezze, anche il mondo politico della sua Bertinoro. Dalla sua parte ci sarebbero i risultati recenti: due consiglieri eletti al top nelle preferenze, un ottimo 44% per il Pd a livello cittadino e quell’idea di unità del partito che mancava da anni. Nonché la vicinanza alla segretaria nazionale Elly Schlein. Tra pochi giorni il giallo si scioglierà.