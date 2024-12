Le sorprese della nuova giunta de Pascale: chi saranno gli assessori, le ultime notizie

Bologna, 5 dicembre 2024 – Mentre impazza il toto nomi, il neo-eletto presidente della Regione Michele de Pascale assicura che "le sorprese sulla Giunta saranno tante".

Per la prima volta questa mattina ha presenziato a un evento istituzionale (della direzione regionale dell'Inps) come rappresentante della Regione, ma non dà anticipazioni: "L'insediamento sarà il 13 dicembre e nei giorni immediatamente precedenti presenterò la giunta in maniera tale che non ci sia neanche una sovrapposizione fra quella precedente e quella nuova – spiega de Pascale – La prossima settimana ci sarà la giunta, che entrerà in funzione dal 14 dicembre. I tempi sono quelli". Parlando della distribuzione degli assessori in base a criteri territoriali e della questione di una possibile sovra-rappresentazione di Bologna, dice che "non c'è nessun 'nodo Bologna', nel senso che io sto valutando tutti i profili da tutta la regione. È chiaro –aggiunge – che è una regione plurale, quindi è bene che siano rappresentati più territori possibili, ma non ci sono quote. Non è che c'è una quota per provincia e una quota per territorio. Si valuta una squadra nel suo complesso, gli assessori – ricorda de Pascale – si occupano di tutto il territorio regionale, al di là della provincia in cui risiedono". L'unica certezza 'ufficializzata' da tempo dallo stesso de Pascale è Vincenzo Colla, assessore "uscente ed entrante" come l'ha definito oggi il presidente regionale durante l'incontro all'Inps in cui era seduto al suo fianco. Isabella Conti (Pd), ex sindaca di San Lazzaro, è stata la più votata dell’Emilia-Romagna con 19.414 preferenze, per questo potrebbe conquistare la vicepresidenza (e forse il Welfare). Improbabile che non abbia un ruolo di peso Irene Priolo, presidente facente funzioni che ha conquistato 17mila consensi (che potrebbe andare alla guida dell’assemblea legislativa), Luigi Tosiani, segretario regionale dem, potrebbe finire ai Trasporti, poltrona, contesa anche da Stefano Caliandro, consigliere uscente di area Schlein.

Per risolvere il rebus si pensa a Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, per Parma se la

giocano l’assessora regionale uscente Barbara Lori e l’ex sindaco di Fidenza, Andrea Massari. Non escluso (quota Rimini) l’ex sindaco Andrea Gnassi.

A un passo dall’assessorato alla Sanità sembra esserci la modenese Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico Sant’Orsola. Alessio Mammi, 44 anni, potrebbe essere riconfermato in quota Reggio Emilia, e Alice Parma, 36 anni, ex prima cittadina di Sant’Arcangelo (Rimini).