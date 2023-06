Edelweiss in festa domani con i bambini

Una leva per i giocatori in erba di Forlì e dintorni. Domani pomeriggio l’Edelweiss Jolly 1946, che da anni è riconosciuta Scuola Calcio Elite, organizza un ritrovo per i bambini nati tra il 2015 e il 2018. L’intento è quello di promuovere la scuola calcio della società biancoazzurra, una tra le più importanti e organizzate nel panorama del settore giovanile tra i club della città. Una vera e propria festa, in pratica un ‘Open Day’ che si svolgerà presso il centro sportivo di viale fratelli Spazzoli 113, composto da due campi per il calcio a undici e da quello per il calcio a 5. Nel corso del ritrovo sarà presentata ai genitori e ai ragazzi la società, intenzionata a potenziare ulteriormente le fila del proprio vivaio. Durante la manifestazione, che si svolgerà dalle 16 alle 18, sono previsti giochi, divertimenti e merenda per tutti i partecipanti.

f. p.