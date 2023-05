Stasera gara5 a Udine Avanti la Fortitudo

Non è la sola Forlì ad aver strappato il pass per le semifinali playoff nella serata di ieri. La Fortitudo Bologna, infatti, ha fatto la voce grossa sulla più quotata Cento anche in gara4 e ha chiuso la serie sul 3-1. Grande equilibrio al PalaDozza per tutti i 40’ di gioco, ma nel terzo periodo la Effe è riuscita a togliere ritmo alla Tramec e quindi, nell’ultima frazione, ha preso il sopravvento con un buon feeling dalla lunga distanza. Cento si è rifatta viva con Tomassini (+1 a 1’48“ dalla sirena), ma è di Italiano, a -22“, il canestro della vittoria, quello cioè che fissa il 69-68 finale. Lo stesso Tomassini, negli ultimi istanti di gara, non troverà la retina dall’arco.

Nonostante i 27 punti di Marks, dunque, si ferma sorprendentemente la corsa della Tramec, che ha perso brio dopo il successo in gara1 incappando in tre ko di fila. Al contrario, la Fortitudo, con quattro uomini in doppia cifra, strappa un importante risultato e ora è a tutti gli effetti la mina vagante del tabellone Oro. Ad attenderla in semifinale c’è la Vanoli Cremona (ancora da confermare le date di gara1 delle semifinali).

Intanto nella parte alta del tabellone Oro l’Unieuro aspetta di conoscere nella giornata di oggi la prossima avversaria nella corsa verso la promozione. Questa sera (palla a due ore 20) si gioca la decisiva gara5 tra Udine e Cividale: la vincitrice incrocerà appunto i guantoni in semifinale con Cinciarini e compagni.

Simone Casadei