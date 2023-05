Tabellone Oro, stasera per la Fortitudo match point con Cento

Una sola partita è in programma stasera in contemporanea con Chiusi-Unieuro e si disputa proprio nel tabellone Oro: si tratta della decisiva gara4 Fortitudo Bologna-Cento. Sorprendentemente, per quello che era stato il cammino biancoblù in questa stagione e in particolare nella seconda fase, i padroni di casa hanno il match point che vale la semifinale. Cento, sotto 1-2, potrebbe essere la prima squadra del girone Giallo a venire eliminata. Chi passa troverà Cremona. Si giocherà domani, invece, gara5 Udine-Cividale: chi si qualifica potrebbe trovare l’Unieuro al turno successivo.