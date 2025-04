Formula 1, in mostra la storia del Circus: “Imola protagonista”

Imola, 10 aprile 2025 – Una grande mostra articolata in due sedi espositive prestigiose, Palazzo Tozzoni e l’ex Camera di commercio, lungo la strada che dal centro storico porta all’Autodromo. È il progetto al quale sta lavorando in questi giorni il Comune per celebrare i 75 anni di storia della Formula 1.

L’occasione è rappresentata, ovviamente, dal ritorno del Gp all’Enzo e Dino Ferrari dal 16 al 18 maggio. Durante quel fine settimana, sperando sempre che non sia l’ultimo dedicato al Mondiale riabbracciato faticosamente nel 2020 dopo un’assenza di 14 anni, la città renderà omaggio ai primi trequarti di secolo del Circus guidato oggi da un imolese come Stefano Domenicali. Un’epopea che ha scritto alcune delle sue pagine più importanti proprio in riva al Santerno a cavallo tra l’inizio degli anni Ottanta e la metà dei Duemila.

Non si conoscono ancora i contorni dell’operazione, ma di certo ci saranno caschi, memorabilia, foto e probabilmente anche qualche monoposto. Tutto sarà collocato tra il piano terra di Palazzo Tozzoni, nello spazio solitamente destinato ai laboratori, e l’ex Camera di commercio al civico 6 di viale Rivalta, immobile di recente acquisito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e destinato in futuro all’attività della sede locale dell’Università di Bologna, ma che nella circostanza verrà messo a disposizione gratuitamente dai vertici di Palazzo Sersanti al Comune fino a metà giugno.

Aurton Senna morì l'1 maggio 1994 dopo un incidente avvenuto alla curva del Tamburello durante il Gran Premio di San Marino a Imola

“La mostra che si intende organizzare è un’iniziativa volta a valorizzare la vocazione motoristica di Imola e al contempo a promuovere anche la città e il suo centro storico nella sua valenza architettonica, storica e culturale”, si legge nelle carte del Municipio. Quanto ai protagonisti del percorso espositivo, pur in assenza di dettagli sulla mostra, è facile immaginare spazi dedicati ai campioni più amati: da Ayrton Senna a Michael Schumacher, passando per Gilles Villeneuve. Non mancheranno poi riferimenti alla Ferrrari e al made in Italy.

“Stiamo componendo i dettagli in questi giorni – si limita a commentare il sindaco Marco Panieri –. Imola è presente in buona parte della storia della Formula 1. E vogliamo ricordarlo in due luoghi per noi molto importanti lungo l’asse che collega la stazione all’autodromo passando per il centro storico”.