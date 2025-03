I gatti più belli del mondo in mostra per due giorni: il programma

Castel San Pietro (Bologna), 1 marzo 2025 – Esposizione, ma anche cultura, divertimento e shopping. Ruota tutta attorno all’affascinante mondo dei gatti la due giorni di eventi organizzata al Centro Congressi Artemide oggi e domani sotto l’egida dell’Enfi, l’ Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

L’ ‘Esposizione Internazionale Felina’, che ha toccato con grande successo moltissimi comuni italiani e recentemente anche realtà emiliano romagnole (l’anno scorso fece registrare il pieno di visitatori a Bellaria), fa tappa per la prima volta nella sua storia in riva al Sillaro, e lo fa offrendo un format, specifica l’organizzazione, “diverso da quello classico di eventi analoghi, che comincia e si esaurisce dopo aver visto l’esposizione felina”.

“La nostra idea – proseguono i promotori dell’evento – non è solo quella di permettere ai visitatori di poter ammirare da vicino esemplari straordinari di gatti anche appartenenti alle razze più rare, ma anche e soprattutto quella di immergersi a 360 gradi nel meraviglioso mondo felino, offrendo collateralmente all’esposizione una serie di attività dedicate a grandi e piccoli”.

Sarà così possibile per i più piccoli nel corso della due giorni (apertura alle 10 e chiusura alle 18.30 sia oggi che domani) partecipare al concorso ’Disegna il tuo gatto’, approfittando dell’area dedicata dove poter esprimere la propria creatività con disegni a tema, ma anche godersi le letture creative per bambini, ovvero storie animate con protagonisti i gatti.

“Conversazioni pedagogiche – Gli animali di affezione” sarà invece uno speciale spazio dedicato ad un approfondimento sull’importanza del rapporto tra animali e esseri umani, con un focus su come i gatti possano contribuire al benessere di tutta la famiglia, mentre lo sportello di ascolto ribattezzato “A-micio” ospiterà un esperto in pedagogia e benessere animale che si interfaccerà con quelle persone che stanno pensando di accogliere un micio in famiglia, e che hanno dunque bisogno di chiarire dubbi e ricevere consigli utili sull’adozione responsabile.

E se i gatti di razza in arrivo dall’Italia e da tutta Europa si sfideranno in diverse categorie puntando a vincere l’ambito premio “Best in show”, non saranno da meno i gatti di casa nostra, ovvero tutti quei mici senza pedigree che potranno comunque partecipare e sfilare in una categoria speciale.

Al Centro Artemide nella due giorni ci sarà inoltre spazio per un’ampia area dedicata ad alimentazione di qualità, giochi e prodotti per la cura e il benessere del gatto, oltre a gadget e articoli a tema felino per veri ‘cat lovers’. I biglietti per l Esposizione Internazionale Felina saranno acquistabili direttamente alla biglietteria dell’evento, o on line su CiaoTickets per chi volesse evitare la fila.