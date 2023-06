Olimpiadi radioamatori 2023: sfida tra sessanta squadre da Castel San Pietro (Bologna)

Castel San Pietro (Bologna), 29 giugno 2023 – È in arrivo a Castel San Pietro il WRSTC 2022 - World Radio Sport Team Championship, ovvero l’olimpiade dei radioamatori. La città sul Sillaro ospiterà infatti dal 4 all’11 luglio il quartier generale della manifestazione sportiva internazionale, organizzata dall’Associazione Olimpiadi della Radio 2022 APS, che per questa prima edizione italiana coinvolgerà 60 agriturismi in Emilia-Romagna.

“È un grande onore per noi ospitare la prima edizione italiana di questa singolare competizione – dichiara il sindaco Fausto Tinti –. A pochi chilometri dalla terra che ha dato i natali a Guglielmo Marconi, vogliamo essere il microfono di una nuova e affascinante avventura".

"È una esperienza entusiasmante organizzare un’Olimpiade – afferma Gianluca Mazzini, presidente dell’Associazione Olimpiadi della Radio 2022 APS -. Siamo riusciti a raccogliere oltre 300mila euro per gestire tutta la manifestazione e coinvolgere oltre 200mila radioamatori del mondo a seguirci sul web, abbiamo fatto manifestazioni preliminari che hanno visto oltre 3 milioni di collegamenti e oltre 250 nazioni coinvolte. La scelta sui luoghi di gara ha visto una peculiarità dell’Italia e del nostro territorio: gli agriturismi".

Alla gara parteciperanno 60 squadre, per un totale di 120 concorrenti provenienti da ogni parte del mondo. Avranno le loro postazioni di gara in 60 agriturismi sparsi in Emilia-Romagna, che hanno messo a disposizione gli spazi dove installare le antenne, che saranno tutte uguali e della stessa potenza. I team partecipanti si sfideranno in una competizione non-stop della durata di 24 ore, che prenderà il via alle 14 di sabato 8 e si concluderà alle 14 di domenica 9 luglio. La vittoria andrà a quello che riuscirà a raggiungere il maggior numero di collegamenti e con il maggior numero di nazioni nel mondo. Sessanta arbitri internazionali controlleranno la gara.

“In media nell’arco delle 24 ore della competizione si possono effettuare 6.000 collegamenti in tutto il mondo – precisa l’organizzatore Claudio Veroli, dell’associazione Olimpiadi della Radio -. L’attività sarà favorita da un’ottima propagazione delle onde corte, poiché siamo vicini al picco del ciclo solare. L’abilità consiste nel saper dove puntare l’antenna e quali frequenze utilizzare fra 2 quelle assegnate al traffico radioamatori. Le squadre utilizzeranno 70 nominativi speciali, mai usati in Italia, appositamente rilasciati Ministero, grazie ai quali saranno riconosciute in tutto il mondo come partecipanti all’Olimpiade".

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale: www.wrtc2022.it/award