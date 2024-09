La tradizione della Sfujareia, ecco il mondo contadino

Imola, 21 settembre 2024 – Torna la Sfujareia in centro storico. Oggi dalle 17 fino a tarda sera in piazza Matteotti appuntamento con la 40esima edizione della rievocazione della tradizionale spannocchiatura, che avveniva nelle aie delle campagne imolese a settembre, proposta ormai vari lustri fa dalla società del Passatore Ca’ d’Jomla come una grande festa popolare.

Ricordo di una tradizione contadina ormai quasi scomparsa, la spannocchiatura era un momento importante nella conduzione dei poderi e richiedeva una grande quantità di mano d’opera.

Le famiglie dei poderi vicini avevano quindi l’abitudine di aiutarsi reciprocamente e questo lavoro non molto faticoso si trasformava presto in un’occasione d’incontro e pure di divertimento. Spesso finiva con un ballo e nascevano le prime simpatie, i primi innamoramenti tra i giovani.

Al termine dell’operazione l’azdora prelevava la scartuzéna, la parte interna del cartoccio che era bianca, tenera e flessibile per utilizzarla al posto del crine e della lana per fare i pajò, i materassi di foglie.

La Pro Loco imolese mantiene viva questa tradizione attraverso stand gastronomici e il mercatino delle opere di ingegno.

In piazza Matteotti sarà presentata la tradizionale attività della spannocchiatura per adulti e bambini a cura dell’associazione ‘Il lavoro dei contadini’ con gli antichi strumenti per la spannocchiatura. Per i bambini prova gratuita di tennis con Asbid Imola.

Alle 20.30, infine, grande spettacolo di musica e di ballo con ‘I diavoli della frusta’ e oltre 40 ballerini che mette in scena accanto alle fruste e ai balli della tradizione romagnola, i ritmi moderni della street dance, del boogie woogie anche e dei balli latini.