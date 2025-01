Accordo fra Racing Bulls e Cefla per un nuovo impianto per produrre energia

Accordo per un futuro ‘zero emissioni’ tra Racing Bulls e Cefla. La scuderia faentina di Formula 1 ha unito le forze con la divisone Impianti del colosso cooperativo imolese per la generazione della maggior parte del fabbisogno elettrico e termico del proprio quartier generale in maniera efficiente.

Il progetto prevede l’installazione nello stabilimento faentino, nel corso del 2025, di un impianto che utilizza la tecnologia fuel cell a ossido solido ‘Nova by Cefla’, alimentata con combustibile sostenibile, che sfrutta processi chimici privi di emissioni inquinanti e acustiche e che non richiede l’utilizzo di acqua. Oltre agli importanti benefici per l’ambiente, derivanti dalla riduzione dei gas serra, questa tecnologia, abbinata all’impianto fotovoltaico già installato, renderà la struttura più sostenibile.

Lo stabilimento Racing Bulls di Faenza, entrato in funzione nel 2015, è relativamente nuovo ed è pertanto conforme a tutte le migliori pratiche dell’edilizia sostenibile. Negli ultimi anni inoltre il tema della sostenibilità è diventato ancora più sentito: il progetto realizzato dalla divisione Impianti di Cefla per la produzione di energia elettrica rappresenta un passo avanti importante verso la neutralità carbonica, per la copertura locale e sostenibile di quasi l’80% dell’attuale fabbisogno energetico.