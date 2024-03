Aggiunti 30 posti auto nell’area vicino alla stazione ferroviaria

Aggiunti 30 nuovi posti auto nell’area vicino alla stazione. Lo fa sapere il Comune. L’intervento – spiegano dal municipio – è stato reso possibile dalla condizioni meteo favorevoli che hanno dato "un notevole impulso al programma di manutenzioni e di rifacimento della segnaletica stradale nel territorio comunale.

"Si tratta di un intervento – mette in luce l’assessore ai lavori pubblici Giuliano Giordani – che risponde alle richieste dei sempre più numerosi cittadini che utilizzano il treno per gli spostamenti per motivi di studio, lavoro, turismo o altro". In particolare una quindicina dei nuovi stalli sono stati ricavati nel tratto che fiancheggia la pista ciclopedonale di via Gramsci e gli altri quindici nel tratto che fa angolo con via Braglia, di fianco all’edificio Bestseller. L’intervento è stato realizzato in proprio a cura dell’Ufficio Tecnico comunale.