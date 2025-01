Alloggi Erp, restyling in via Cenni. Priorità all’abbattimento delle barriere

Via libera della Giunta a un nuovo progetto di manutenzione straordinaria per gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) gestiti da Acer al civico 8 di via Cenni, nel quartiere Marconi.

"L’obiettivo principale è l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riorganizzazione degli spazi abitativi per migliorare la qualità della vita dei residenti", spiegano dal Comune.

In particolare, gli interventi in questione prevedono l’accorpamento di due monolocali al primo piano, attraverso la creazione di un nuovo bilocale accessibile, e l’adeguamento di un bilocale al secondo piano per eliminarne le barriere architettoniche e rinnovarne gli spazi. L’investimento totale ammonta a 100mila euro ed è finanziato attraverso fondi comunali e contributi specifici. I lavori saranno realizzati da Acer, in linea con la convenzione in essere con il Municipio.

"Il lavoro di qualificazione e rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica prosegue con grande determinazione – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. Dopo il piano da oltre 13 milioni di euro, finanziato con i fondi Pnrr, che ha permesso di riqualificare più di 100 alloggi, abbiamo avviato un piano di efficientamento del patrimonio, vendendo alcune unità immobiliari ormai obsolete e inutilizzabili".

Con i fondi in questione, "abbiamo riqualificato il patrimonio esistente, rendendolo oggi molto più di qualità, sostenibile e accessibile", prosegue il primo cittadino. E conclude: "Questo intervento è uno di quelli resi possibili da una gestione virtuosa e rappresenta un ulteriore tassello per portare il nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica agli standard necessari per una città accogliente, energeticamente sostenibile, sicura e adatta a rispondere alle diverse esigenze e fragilità dei nostri cittadini".