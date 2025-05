Si fa sul serio. Partenza alle 15. Prima la musica con dj De Luca

Programma ricco nella domenica del Gp. Lo spegnimento dei semafori, alle 15, sarà il momento clou di una giornata carica di iniziative e suggestioni aperta, alle 10, dalla gara della Formula 2 e alle 11.45 da quella della Porsche Mobile 1 Supercup. Alle 13, invece, la consueta parata dei piloti del Circus che saluteranno il pubblico sulle tribune. Alle 14.44 spazio all’inno nazionale: lo eseguiranno sei tenori, selezionati dalla Fondazione Pavarotti, sullo schieramento di partenza. Le voci che intoneranno il ‘Canto degli italiani’ sono di Davide Battiniello, Manuel Miro Caputo, Paolo Delai, Oronzo D’Urso, Emanuele Pellegrini e Davide Tuscano. Il semaforo verde sarà preceduto dall’esibizione dell’associazione ‘Gruppo sbandieratori e musici del Niballo’ di Faenza. In griglia ci sarà una rappresentanza con 40 sbandieratori, 10 chiarine e 10 tamburini e per l’occasione è stata realizzata una coreografia dedicata. Le bandiere rappresentano la nazionalità dei venti piloti al via e dei cinque rioni faentini. I venti ‘Grid kids’ del Gran premio di quest’anno sono invece stati scelti tra gli alunni eletti nella Consulta delle ragazze e dei ragazzi, progetto che ha coinvolto le 19 scuole elementari e medie imolesi.

Musica in Fan zone già alle 9.25. L’artista più attesa è Deborah De Luca, riconosciuta, a livello globale, come una delle principali portabandiera della techno e presenza costante nei club più prestigiosi del mondo. De Luca si esibirà sul palco della Fan-zone alle 11, prima di farlo in occasione del prologo alla partenza del Gran premio e allo show che accompagnerà la premiazione sul podio.

e. a.