Alluvione, è polemica. Colli protesta in Regione. L’opposizione l’attacca

Dal video virale per riaprire la strada provinciale 33 ‘Casolana’ dopo le frane causate dall’alluvione di maggio 2023 al filmato delle polemiche. Opposizione sul piede di guerra a Fontanelice per le riprese che immortalano il vicesindaco Stefano Colli tra gli agricoltori e gli alluvionati presenti qualche giorno fa a Bologna, sotto la sede della Regione, per un sit-in di protesta.

"Colli va a protestare in Regione per i disastri dell’alluvione contro i suoi compagni del Partito democratico – tuona Vito Vecchio, capogruppo della lista civica ‘Per Fontanelice’ –. Chi governa Fontanelice sta dormendo o esiste una crisi nella giunta Meluzzi?".

Colli, titolare di un agriturismo sulle colline imolesi, salì alla ribalta nell’agosto del 2023 per aver ideato il video appello con il quale un gruppo di residenti del posto chiese a gran voce alle istituzioni di prendere in carico la riapertura della provinciale ‘Casolana’ falcidiata dalle frane. Il filmato macinò sui social migliaia di visualizzazioni e like, sbloccando lo stallo burocratico per i lavori.

Una testimonianza che Colli ha portato una settimana fa sul palco davanti alla Regione: "Appaiono più una sorta di autocelebrazione le parole pronunciate da Colli ripercorrendo la sua storia davanti alla platea – continua Vecchio –. Un vicesindaco in carica dal giugno scorso che, in pieno periodo di par condicio per le elezioni regionali, si prende il lusso di una tale libertà. Un episodio grave del quale chiediamo immediatamente chiarezza al sindaco Meluzzi. Fino a oggi il contributo di Colli al municipio non è andato oltre qualche spot elettorale. Non è passato in sordina neppure il fatto che Colli sia ancora il presidente del comitato della Sp33. Un palese conflitto di interessi con la sua carica amministrativa che potrebbe causare uno sbilanciamento in caso di erogazione di fondi per sistemare prima alcune zone della collina rispetto ad altre. Ci sono, per caso, cittadini di serie A e serie B?".

E ancora: "Il secondo mandato di Meluzzi è iniziato con le solite ambiguità – conclude il capogruppo Vecchio –. Nei prossimi giorni presenteremo un documento ispettivo per capire se è in previsione a breve l’avvio di qualche intervento legato alla ricostruzione. L’inappropriata gestione della giunta di sinistra capitanata da Meluzzi sembra ormai specializzata a collezionare buchi nell’acqua".