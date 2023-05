Area Blu, i conti tornano I soci danno il via libera

Utile netto di quasi 94mila euro per Area Blu. L’assemblea dei soci della Spa che gestisce il patrimonio immobiliare del Comune e la mobilità cittadina ha infatti approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2022. Un documento che evidenzia appunto un saldo attivo di 93.757 euro.

"Area Blu si è trovata ad affrontare, nel corso del 2022, un sostanziale e rilevante incremento dei costi per l’energia, dovuti alla nota situazione internazionale – sottolinea in una nota il presidente di Area Blu, Eros Nanni –. In questo contesto, il Consiglio di amministrazione, in collaborazione con il Comune in qualità di socio di maggioranza, ha dovuto reperire risorse aggiuntive per far fronte a tale incremento. Nel 2022, quindi, nonostante l’impatto derivante dal difficile contesto economico, è stato comunque raggiunto un risultato economico in utile, il sesto consecutivo dopo la fusione di Area Blu con la società Beni Comuni, consolidando ulteriormente la solidità economica e patrimoniale della società".

Rispetto al 2021, è aumentato il valore della produzione che è stato di 27.660.161 euro con un incremento di poco inferiore ai quattro milioni. Sono invece rimasti pressoché invariati i ricavi da opere pubbliche (quasi 7,7 milioni) e il patrimonio netto (8,4 milioni).

Il 2022 per Area Blu è stato un anno caratterizzato da "molti avvenimenti rilevanti anche dal punto di vista organizzativo", ricordano dalla Spa. E cioè: l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo presidente Nanni, l’uscita del direttore generale che a inizio 2023 è stato sostituito da Emanuele Rocchi. È stata avviata inoltre la selezione di un manager per l’Information technology che si è conclusa a inizio 2023 con l’obiettivo di "approcciare un progetto IT trasversale a tutta la società", sottolineano sempre da Area Blu, rimarcando inoltre la riorganizzazione le aree tecniche con lo scopo di "migliorare il livello di manutenzione del patrimonio immobiliare" gestito dalla società.

"Ha inoltre preso corpo il progetto di studio per dotare la società di una nuova sede con l’obiettivo di unificare gli uffici – conclude Nanni –, razionalizzare gli spazi e ridurre conseguentemente i costi per affitto e gestione di immobili. Area Blu si conferma una risorsa essenziale del territorio, sia per gli enti soci che per cittadini e imprese locali".