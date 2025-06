"Sei mesi per un accesso agli atti"

Esposto di FdI, a Medicina, al Prefetto: "Il sindaco Matteo Montanari non risponde al nostro accesso agli atti in merito all’alluvione". Così la capogruppo in Comune Caterina Cerri e il capogruppo in Città Metropolitana Nicolas Vacchi. "Il sindaco e la sua Giunta a guida Pd sembrano avere qualche problema nell’interpretazione di alcune norme fondamentali per la trasparenza amministrativa ed il diritto di accesso dei consiglieri comunali". Cerri ha depositato richiesta di accesso agli atti avente a oggetto i documenti relativi alla totalità delle somme impegnate per la ricostruzione dell’alluvione negli anni 2023 e 2024. FdI reitera: "In seguito alla protocollazione della richiesta, avvenuta in data 10 dicembre 2024, all’oggi (ieri, ndr), salvo errori, nessuna risposta risulta mai pervenuta. L’assenza di risposta merita pertanto una segnalazione alle autorità preposte. È forse una semplice dimenticanza? Ci sarebbe comunque poco da gioire perché emergerebbe una totale disorganizzazione, col rischio di condurre l’ente comunale ad una sistematica modalità di silenzi e mancate risposte". Immediata la replica del sindaco Montanari: "Apprendiamo oggi (ieri, ndr) del mancato riscontro ad una richiesta di accesso agli atti della capogruppo Cerri. Un disguido per il quale ci scusiamo, ma del tutto involontario. Non appena appresa la notizia, l’ufficio competente ha provveduto a trasmettere alla Consigliera i documenti. Nel confermare che l’amministrazione è sempre disponibile al confronto ci teniamo a sottolineare che: i documenti in questione sono atti pubblicati sul sito internet comunale, nella sezione amministrazione trasparente/provvedimenti; non ci risulta pervenuta alcuna segnalazione per attivare l’intervento sostitutivo, come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo".