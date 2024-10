Arriva ‘Elisio Cocktail Bar e Cucina’

Una nuova apertura si profila nel territorio guelfese: ‘Elisio Cocktail Bar e Cucina’ è infatti il nome del locale che aprirà a Castel Guelfo verso la fine di ottobre, in via del Commercio 1, proprio di fronte all’Outlet. Il nome del locale richiama i campi Elisi, un simbolo che evoca pace e benessere, e rappresenta una nuova realtà che punta a rinnovare il territorio e ad attirare una clientela giovane e dinamica. "Siamo una coppia originaria di Medicina e riteniamo che manchi uno spazio di questo tipo in zona –, raccontano i titolari Sofia e Paolo–, abbiamo quindi deciso di crearne uno noi, puntando a una clientela più ampia che non sia limitata ai visitatori dell’Outlet. Ciò che desideriamo è creare un luogo che trasmetta una sensazione di benessere e armonia. Proprio nel richiamo dei campi Elisi, l’interno del locale sarà arredato con piante e muschi, in modo da richiamare energie positive". L’attività sarà molto varia, coprendo più momenti della giornata. La mattina si partirà con colazioni che offriranno un’ampia scelta tra brioche e panini gourmet, mentre il pranzo sarà servito in una saletta riservata al primo piano. Il menù sarà incentrato su piatti della tradizione locale rivisitati in chiave moderna, con un’attenzione particolare all’impiattamento, il tutto preparato da due chef professionisti. Per l’aperitivo, verrà proposta una lista di drink realizzati da un barman esperto, accompagnati da taglieri di salumi e formaggi selezionati.

"Più avanti, dopo un primo momento di assestamento, abbiamo in programma di organizzare cene degustazione per eventi privati e serate con dj set, perché il locale si presta molto bene anche a feste e celebrazioni" continuano Sofia e Paolo. La coppia non è totalmente estranea al mondo della ristorazione. "Abbiamo gestito un bar a Forlì molti anni fa, ma per diverse ragioni abbiamo deciso di interrompere temporaneamente quell’attività. Ora, con ‘Elisio’, abbiamo l’occasione di riprendere e portare avanti una passione". Si punta ad aprire a fine ottobre.. Nel frattempo, i proprietari stanno lavorando a una campagna promozionale sui social media.

Francesca Pradelli