Imola, 2 maggio 2019 – Sono più di 4mila gli ingressi registrati dal museo Checco Costa, in Autodromo, dopo quasi 20 giorni dalla riapertura al termine dei lavori di restyling. Il dato è stato fornito in queste ore dai responsabili della struttura.



Fino al 30 novembre, negli spazi espositivi all’ingresso del circuito sarà possibile visitare la mostra ‘Ayrton Magico. L’anima oltre i limiti', curata da Matteo Brusa, dedicata a Senna nel 25esimo della scomparsa del campione.



E sono stati 1.800, nella sola giornata del primo maggio, i visitatori (tantissimi stranieri, soprattutto brasiliani) arrivati al museo in occasione dell’Ayrton day.



La mostra, altamente immersiva e multimediale, è in continua evoluzione: da domenica 28 aprile è esposta anche la Lotus 98T John Player Special, la monoposto guidata da Ayrton nel campionato del mondo 1986.



Un pezzo unico, stato concesso da Claudio Giovannone, padrino per l’Europa dell’Istituto Ayrton Senna, l’ente benefico fortemente voluto da Senna e nato dopo il tragico incidente di Imola che in 25 anni ha aiutato più di 18 milioni di bambini brasiliani.



Oltre a questo cimelio di inestimabile valore, tante sono le novità apportate in questi primi giorni di apertura, per dare allo spettatore la miglior esperienza di visita possibile. Tra quelle più recenti, l’installazione di alcuni tavoli touchscreen, con approfondimenti sulla vita di Senna e sulle monoposto.



La mostra, che vuole essere un vero e proprio omaggio a Senna e al suo legame con Imola, è stata parte integrante del programma dell’Ayrton Day.

