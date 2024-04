Autodromo rinnovato. Ecco palco, Fan zone e ruota panoramica. Un luna park ai tifosi

Il ‘luna park’ prende forma. Lavori in corso in Autodromo in vista dell’appuntamento con i due eventi motoristici clou della stagione: Mondiale Endurance (19-21 aprile) e Gran premio di Formula 1 (17-19 maggio). Nel piazzale di via Malsicura, asfaltato un paio di settimane fa, si allestisce infatti la Fan zone.

È lo spazio destinato ai tifosi (roba che fa storcere il naso ai puristi delle quattro ruote e a quanti restano legati ai Gp di San Marino degli anni Ottanta e Novanta), che mette insieme un enorme palco per gli show e un altrettanto grande ruota panoramica. Il tutto alle spalle delle tribune centrali dell’impianto. Una evoluzione di quello che, in misura decisamente più piccola, caratterizzava i fine settimana della Superbike. E che era stato sperimentato, anche in questo caso con un format molto ridotto, pure nel primo Gran premio di Formula 1 post-Covid (2022).

Il salto di qualità era previsto lo scorso anno, quando oltre all’allestimento della ruota alta 32 metri era in programma l’arrivo di simulatori di guida e di spazi riservati alla realtà virtuale. Ma l’alluvione cancellò tutto. Oggi si riparte da lì, estendendo l’intrattenimento anche al Mondiale Endurance (sempre targato Fia). A poca distanza, nella zona più a ridosso del tracciato, da inizio settimana si allestiscono invece i prefabbricati che ospiteranno (in questo caso solo per il Gp di F1) i giornalisti, dal momento che la sala stampa verrà riconvertita ad area hospitality.

Proseguendo idealmente lungo il circuito, spiccano infine le tribune temporanee tra variante Villeneuve, Acque minerali e curva Gresini. Anche in questo caso, il legame tra Wec e F1 è evidente. Pensati inizialmente solo per il Gp, alcuni degli spalti provvisori necessari ad aumentare la capienza dell’Autodromo fino a 93mila spettatori giornalieri sono stati installati già nei giorni scorsi in modo da essere utilizzati anche durante il Mondiale Endurance quando i tifosi saranno liberi di muoversi attorno alla pista durante le sei ore di gara.

Ulteriore esempio di allestimento temporaneo, ma in grado di servire più eventi, è la grande zona hospitality sulla terrazza sopra i box. In attesa dell’intervento strutturale di Con.Ami per il nuovo salone da duemila posti, l’area è stata infatti coperta e allestita al meglio già lo scorso fine settimana, durante il riuscitissimo evento targato Lamborghini. E ora resterà così per i prossimi 40 giorni. La pista è invece già pronta dopo i lavori, richiesti dalla Fia, che nelle scorse settimane hanno interessato cordoli e vie di fuga.

Domani il circuito ospiterà alcuni test Porsche Carrera Cup Italia, mentre venerdì la pista resterà aperto ai pedoni dalle 17.45 alle 19.45. Poi qualche giorno di pausa per portare a termine gli ultimi preparativi in vista del Wec, con hypercar e Gt impegnate da venerdì 19 in un ricco programma di pista che si concluderà solo domenica 21 poco prima dell’ora di cena.