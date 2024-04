Imola, l’ex bar Bacchilega riapre: va al pasticciere Sebastiano Caridi

Imola (Bologna), 29 aprile 2024 – L’ex bar Bacchilega verso la riapertura. Dopo il mancato affidamento dello scorso settembre, quando l’offerta del potenziale nuovo gestore era stata annullata per il mancato raggiungimento dei requisti minimi previsti, il bando-bis per i locali al piano terra del palazzo comunale se lo è aggiudicato la Ges di Faenza. L’azienda fa riferimento al pasticciere Sebastiano Caridi, titolare di un punto vendita anche a Bologna, oltre che nella città manfreda. Quella di Ges, alla quale vanno anche i vicini locali al civico 6 di via Mazzini, ovvero quelli dell’ex edicola, è stata l’unica offerta presentata. La concessione ha una durata di nove anni dalla data di stipula del contratto con possibilità di rinnovo per ulteriori nove. Il bando, aperto stavolta solo a quanti aveva un fatturato minimo di 2,5 milioni di euro Iva esclusa nel biennio 2021-2022, prevedeva lavori di riqualificazione per almeno 620mila euro (Ges ha offerto un rialzo del 4%) in parte coperti da un contributo pubblico di 120mila euro (i faentini hanno proposto un ribasso dello 0,5%).

Per quanto riguarda il canone di affitto (il cui pagamento scatterà solo a partire dal 2034), l’importo a base d’asta di 31.200 euro è stato ritoccato del 2% dal nuovo gestore.