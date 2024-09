Biglietti, ritoccati i prezzi. Prevendita con lo sconto

Aumenti generalizzati (a parte il biglietto circolare), che però possono essere in buona parte evitati da quanti hanno già acquistato un tagliando per la gara di quest’anno. A patto però di comprare un nuovo titolo di ingresso per il 2025, scontato appunto dell’8% sul prezzo di listino, entro il 30 novembre.

Come annunciato, al via ieri a mezzogiorno su Ticketone la prima fase della prevendita dei biglietti per il Gran premio di Formula 1 di Imola del 16-18 maggio 2025. Se per assistere alla gara di quest’anno dalle tribune centrali coperte servivano 660 euro per la domenica, ora si sale a 720. Nelle due tribune scoperte di fronte alla zona podio, invece, si spenderanno 545 euro nel 2025 contro i 500 di quest’anno. Balzelli più contenuti, il prossimo anno, per i frequentatori delle tribune Tosa, Acque minerali e Gresini: si passa da 300 a 315 euro. E alla Villeneuve da 260 a 270. Idem anche per quanto riguarda la Rivazza: da 200 a 210. Aumenta anche il prezzo del biglietto per i prati Tosa e Rivazza: da 100 a 115 euro.

Ritocchi si registrano praticamente ovunque, in giro peri vari settori, anche per quanto riguarda i prezzi di venerdì (prove libere) e sabato (qualifiche), degli abbonamenti e dei tagliandi ridotti under 12. Come già accennato, nessun ritocco invece per i tagliandi con ingresso circolare (senza posto a sedere), bloccati a 75 euro (ma crescono i prezzi dei biglietti ridotti).

Quello in vendita da ieri è il primo lotto di tagliandi, al quale è destinato ad aggiungersi un ulteriore quantitativo nel prossimo futuro. Magari poco prima di Natale, come accaduto di recente, per cercare di convincere i tifosi a mettere sotto l’albero un ingresso per il Gp. I testimonial di questa campagna di prevendita anticipata saranno tre: il pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli, per il quale il 2025 sarà la stagione di esordio in Formula 1 per al volante della Mercedes lasciata in eredità da Lewis Hamilton che si trasferisce alla Ferrari, Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì, questi ultimi due protagonisti del panorama agonistico internazionale nelle formule cadette.