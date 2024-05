Bignami a Posseggio festeggia il ripristino della strada con i residenti

A un anno di distanza dall’alluvione, il viceministro Galeazzo Bignami ha partecipato a un momento conviviale con gli abitanti della frazione di Posseggio, a Fontanelice, che hanno festeggiato il ripristino della strada. Presente anche Michele Taroni, presidente del Comitato imolese per gli alluvionati della Romagna, che attraverso una donazione ha contribuito a sistemare la via. La strada fu teatro lo scorso anno anche di un grave incidente: un agricoltore scivolò da un crepaccio causato dalla frana, ma tutto è finito bene e anche lui era lì a festeggiare questo nuovo inizio per la frazione. All’iniziativa c’erano anche il consigliere comunale Vito Vecchio, candidato sindaco a Fontanelice, e il candidato FdI al Parlamento europeo, Stefano Cavedagna.