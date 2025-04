‘Borgo & Motori’ da record. Gli organizzatori esultano: "Superate tremila presenze"

Obiettivo centrato. La terza edizione di ‘Borgo & Motori’, andata in scena nello scorso fine settimana a Borgo Tossignano, ha battuto il record delle 3mila presenze registrato l’anno passato. "Almeno di 300-400 persone in più secondo le prime stime – racconta soddisfatto il sindaco Mauro Ghini –. Superate anche le più rosee aspettative con due giornate di meteo ideale, strutture ricettive piene e tanti apprezzamenti da parte dei piloti al tracciato". Tutto è filato via liscio senza intoppi anche per merito di una cinquantina di volontari che hanno presidiato con soluzione di continuità ogni aspetto dell’evento: "Un grandissimo lavoro unito a quello delle forze dell’ordine, carabinieri, polizia locale e Gev, alla Pro Loco di Tossignano e ai partner che hanno deciso di darci una mano – continua Ghini –. Un ringraziamento enorme a tutta la cittadinanza perché i 130 piloti partecipanti (anche in questo caso è record di iscritti, ndr) sono stati accolti in paese con un altissimo senso di ospitalità e sono ripartiti da Borgo dispensando parole di elogio per il trattamento ricevuto".

E se la prima tappa dell’edizione 2025 della Coppa Romagna Slalom è stata vinta, per quanto riguarda la classifica dell’Assoluto, da Luca Mazzarri, hanno fatto il pieno di consensi anche il raduno statico di auto storiche e moderne realizzato in Piazza Unità d’Italia in collaborazione con il Crame e l’Arena Fuori Strada allestita in via Papa Giovanni XXIII con mezzi a due e quattro ruote: "L’eco del successo di ‘Borgo & Motori’ è arrivato fino a Jerez, in Spagna, dove era protagonista la MotoGp – confida Ghini –. Nel tardo pomeriggio di domenica abbiamo ricevuto la chiamata di Loris Capirossi che, aggiornato su tutto dal fratello Davide schierato in prima linea nell’organizzazione della nostra manifestazione, si è complimentato – aggiunge –. L’auspicio? Averlo ospite il prossimo anno come testimonial ufficiale". Lunghissime file di persone fino a tarda ora anche tra gli stand della concomitante ‘Festa dla Bera’ e per la premiazione dei vincitori è arrivato da Imola anche il sindaco Marco Panieri, presente in vallata fin dalla prima edizione. Gettonatissima anche l’esposizione degli elaborati grafici realizzati dagli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’abitato tramite il concorso ‘Disegna la tua auto da corsa’, portato avanti in sinergia dal municipio e dall’istituto comprensivo guidato dalla dirigente Adele D’Angelo, vinto dalla giovane Sara Olteanu. Pollice alto anche per i commercianti: "Gente arrivata a Borgo fin dalla riviera romagnola e locale pienissimo – commentano Claudio e Alessandro Balducci del ristorante pizzeria Bonus –. Una bellissima atmosfera. Queste iniziative sono importanti per tenere viva la nostra collina, più ne organizzano e meglio è". Sulla stessa lunghezza d’onda Valentina Cappiello dell’albergo ristorante Riviera: "C’era bisogno di un appuntamento del genere – analizza –. La nostra attività è nella frazione di Riviera ma, nonostante i chilometri di distanza dall’epicentro del rally, è andato tutto sold out".