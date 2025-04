’Borgo & Motori’ pronto a stupire: "Formula che vince non si cambia"

L’obiettivo è quello di superare anche quest’anno il record delle 3mila presenze. Manca sempre meno alla terza edizione di ‘Borgo & Motori’ in programma a Borgo Tossignano sabato e domenica. L’evento organizzato dal municipio guidato dal sindaco Mauro Ghini, con il supporto di tutte le associazioni del paese, è diventato ormai un punto fermo nel calendario degli eventi della vallata del Santerno: "Formula che vince non si cambia – anticipa il primo cittadino –. I due chilometri di tornanti che dal capoluogo portano alla frazione di Tossignano, da affrontare con il cronometro alla mano, terranno a battesimo l’edizione 2025 della Coppa Romagna Slalom griffata Scuderia San Miniato".

Il momento clou, in veste domenicale, di un weekend da vivere con il piede pigiato forte sull’acceleratore. A cominciare dal prologo di ieri con l’inaugurazione nella sala consiliare del municipio della mostra degli elaborati grafici realizzati dagli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’abitato per il concorso ‘Disegna la tua auto da corsa’.

Fine settimana senza sosta: la mattinata di sabato sarà monopolizzata dal raduno statico di auto storiche e moderne in collaborazione con il Crame: "Il pubblico potrà votare le tre auto più belle con premiazione all’ora di pranzo tra gli stand della Festa dla Bera (giunta alla sua 20esima edizione, in agenda fino a domenica, ndr) allestita nel campo sportivo – continua Ghini –. In parallelo, riflettori puntati fino a tarda ora sull’Arena Fuori Strada di via Papa Giovanni XXIII".

Qui, su un percorso accidentato, si esibiranno mezzi fuoristrada a due e quattro ruote. Possibilità, per chi vuole, di salire a bordo e testare le moto elettriche presenti. Previsto anche un breve corso di avvicinamento al trial a cura del Motoclub Racing Imolese #96 anche per i più giovani. Domenica 27, come detto, protagonisti i bolidi motorizzati.

Ampia zona paddock attorno alle vie San Bartolomeo, XX Settembre e Padre Cassiano Calamelli, con annesse chiusure al traffico veicolare, e partenza a pochi passi dal cimitero: "Traguardo nel centro storico di Tossignano vestito a festa – svela il sindaco –. L’attesa per il bagno di folla cresce di giorno in giorno e l’entusiasmo spontaneo dei cittadini è la più cristallina delle soddisfazioni. Ci saranno un paio di postazioni per i tifosi dislocate lungo il tracciato e l’Auser effettuerà il servizio navetta dai parcheggi fino al campo gara".

Premiazioni in serata in Piazza Unità d’Italia: "Un grazie enorme, fin da queste settimane di lavoro, agli oltre 50 volontari schierati in prima linea per la buona riuscita della manifestazione e agli sponsor – conclude Ghini –. Due componenti che ci permettono di garantire al pubblico uno spettacolo motoristico a 360 gradi completamente gratuito. Il segreto del coinvolgimento di tanti giovani del paese? Abbiamo toccato le corde giuste proponendo un format di intrattenimento inedito e stimolante per chi vive in collina".

Insomma, non resta che fare il conto alla rovescia e anche il meteo dovrebbe garantire giornate con il sole e miti.