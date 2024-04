Brioche quadrate, è boom di clienti al "Papilla-Lieviti e Cucina"

Affollatissimo primo giorno per il "Papilla-Lieviti e Cucina", il nuovo locale sorto al posto dell’ex Focillo all’ingresso di Castel San Pietro in viale Roma. L’iniziativa imprenditoriale di William e Simona, già conosciutissimi in città per aver aperto più di due lustri fa la gelateria pluripremiata "Gusto Antico", è evidentemente subito piaciuta ai castellani, che sin dalle prime ore hanno preso d’assalto il locale nato con l’ambizione di essere punto di riferimento davvero a ogni ora della giornata; partire poco dopo le 6 del mattino con le colazioni, forte di un banco di 11 metri equamente diviso tra pasticceria dolce e salato, proporsi per una pausa pranzo prevalentemente fredda ma anche con un paio di proposte calde ogni giorno, e poi viaggiare verso la serata con grande spazio per gli aperitivi, proposti in decine di variabili e preparati, se si opta per i cocktail, da professionisti del settore. Il locale chiuderà ogni sera intorno alle 22.30, ma l’obiettivo non nascosto è un domani diventare "open24h".

c. b.