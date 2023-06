Campi estivi, ok a 1.270 domande Niente fondi per 240 famiglie

di Enrico Agnessi

Oltre 1.500 domande ammesse in tutto il circondario. Più di 800 richieste soddisfatte grazie ai contributi regionali; altre 400 e passa coperte grazie ai fondi arrivati dai singoli Comuni del territorio. E 242 istanze che invece non sono state accolte, pur avendo diritto agli aiuti economici, causa esaurimento dei fondi disponibili. È il quadro che emerge dalla pubblicazione della graduatoria relativa al ‘Progetto conciliazione vita-lavoro 2023’, promosso dalla Regione e rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche.

Alla corsa ai contributi per i campi estivi sono arrivate 1.511 richieste valide (2.028 lo scorso anno) dai dieci comuni del circondario. Il numero di famiglie interessate è inferiore a tale cifra, in quanto ogni nucleo poteva presentare più di una domanda per i diversi centri accreditati (comunali e privati). Il motivo del calo delle istanze è invece da ricondurre all’abbassamento da 28mila a 24mila euro della soglia massima Isee per accedere al bando.

I fondi messi a disposizione dalla Regione per tutti i Comuni del Circondario ammontano a 216mila euro. E saranno sufficienti a dare risposta alle prime 837 istanze. In considerazione dell’elevato numero di domande arrivate, le amministrazioni locali, come già accaduto lo scorso anno, hanno stanziato ulteriori 104mila euro per dare risposta a tutte le richieste delle famiglie con Isee fino a 20mila euro, ovvero a ulteriori 432 istanze.

In totale, potranno dunque beneficiare del contributo massimo di 300 euro a figlio (nel limite di 100 euro a settimana per tre settimane di campo estivo) 1.269 richieste. Nel 2022 si era arrivati a coprirne 1.467: a fronte di un contributo regionale all’epoca inferiore, i costi di iscrizione nelle strutture comunali e in tante realtà private erano però più bassi. Le domande escluse, pur avendo diritto all’aiuto economico, sono invece come detto 242 in tutto il circondario contro le 561 di un anno fa.

Le famiglie non ammesse al contributo per mancanza di requisiti (una sessantina) potranno presentare le proprie osservazioni entro l’11 giugno. Stessa scadenza per chi ha presentato un Isee difforme e dovrà ora fornire una nuova attestazione corretta.