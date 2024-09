Carenza di organico, assemblea del Siulp

Assemblea sindacale del Siulp al commissariato di Imola, come annunciato. "È stata rappresentata una situazione molto critica spiega il segretario provinciale Amedeo Landino – che vede un importante Commissariato di Polizia sotto pressione, poiché l’organico non è assolutamente sufficiente a sopperire agli innumerevoli servizi ed esigenze.Nonostante tutti stiano facendo il massimo anche rinunciando ad alcuni Istituti Contrattuali, non si riesce a coprire tutto". Era presente anche il segretario regionale Giulio Graziano.