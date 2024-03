Carta Smeraldo, sportelli straordinari

Due sportelli straordinari alla sala del consiglio del municipio di Mordano per la distribuzione dei kit con Carta Smeraldo. Un dispositivo essenziale per aprire i nuovi cassonetti dei rifiuti in corso di collocamento sul territorio. Una bella opportunità, sviluppata in accordo tra Hera e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tassinari anche alla luce delle imminenti festività pasquali, per tutti i cittadini che ancora non sono in possesso della tessera. Appuntamento, quindi, il 2 aprile dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.