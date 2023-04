Case Erp, caccia ai fondi Progetti in Pedagna

di Enrico Agnessi

Via libera della Giunta ai due progetti di fattibilità tecnico-economica per i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico dei fabbricati di Edilizia residenziale pubblica nelle vie degli Sminatori e Donizetti, divise tra la zona Est e Ovest del quartiere Pedagna. L’obiettivo del doppio disco verde è quello di candidare gli interventi in questione, che sommati valgono complessivamente 1,5 milioni, a un bando del Fondo europeo di sviluppo regionale.

"Le speranze di assegnazione del contributo sono ovviamente ben riposte, ma rimangono soggette alla verifica della Regione che ha emanato il bando – ricorda l’assessore al Patrimonio, Michele Zanelli –. Parliamo di scelte condivise con Acer, perché si tratta di individuare immobili più adatti a essere oggetto di ristrutturazioni di questo tipo. Dovendo efficientare il patrimonio pubblico, la priorità ce l’hanno edifici scolastici e abitativi. E così, tutte le volte che è possibile mandare avanti uno di questi progetti, lo facciamo".

Nel dettaglio, si parla di realizzazione della coibentazione di facciata con rivestimento ‘a cappotto’, isolamento del sottotetto e sostituzione degli infissi esterni degli alloggi. Per quanto riguarda via degli Sminatori, in particolare, l’importo complessivo dei lavori è stimati in 1 milione 150mila euro. Basterebbero invece poco meno di 500mila euro per l’intervento in via Donizetti. In entrambi i casi, circa il 70% della spesa totale sarebbe coperta dalla Regione.

Nel frattempo, sempre a proposito di Edilizia residenziale pubblica, stanno per entrare nel vivo gli annunciati lavori di riqualificazione degli alloggi tra le vie Puccini, Callegherie e Galvani. Un maxi-progetto da 11,6 milioni da portare avanti, in quel caso, con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Il tutto mentre il Comune, forte di una buona posizione in graduatoria, spera di poter contare presto anche sui 15 milioni del Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) per la rigenerazione di vari alloggi nella zona attorno alla stazione ferroviaria.

"Sarebbe un peccato se non ci venissero assegnati", sottolinea l’assessore Zanelli. E conclude: "Si sente parlare spesso del rischio di perdere per strada i finanziamenti europei per i progetti. Noi come Comune ci siamo prodigati per prendere tutto quello che era possibile, con candidature su opere pubbliche e interventi di efficientamento energetico. Credo che più di così non si potesse fare, ma non siamo tra quelli che hanno puntato troppo alto e ora non riescono a chiudere gli appalti...".