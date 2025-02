"C’è tanto bisogno di più sicurezza"

"C’è un grande bisogno di sicurezza, sia per quanto riguarda il fiume, sia anche per la vita di tutti i giorni. Qualche ronda in più di forze dell’ordine non sarebbe male e ci farebbe sentire tutti più tranquilli".

Con queste parole, il nostro lettore, Francesco Somma, residente di Spazzate Sassatelli, chiarisce quelle che secondo lui sono le necessità di chi vive nella frazione imolese.

"Sappiamo che la cura del torrente non dipende dall’ente locale, ma ogni volta che piove sale l’ansia – spiega Somma -. La comunità si è unita a seguito dell’alluvione e quindi cerchiamo di gestire le emozioni insieme, ma è pesante".